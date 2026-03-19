Bărbat arestat preventiv după ce şi-a ucis fiul

Un bărbat de 65 de ani din comuna ieşeană Ţibana a fost arestat preventiv fiind acuzat că şi omorât unul dintre fii.

Bărbatul şi-ar fi ucis fiul de 39 de ani în plină zi, după ce între ei a izbucnit o ceartă. L-a lovit cu pumnii în zona capului, apoi cu un corp dur, iar în final l-a strangulat cu o funie.

Potrivit anchetatorilor, imediat după faptă, tatăl a scos trupul fiului afară din casă şi l-a acoperit cu un covor. Trupul victimei a fost găsit de fratele său.

Acesta a declarat că tatăl lor ameninţase de mult timp că îi va ucide fratele şi îl va arunca într-o fântână.

Rudele spun că bărbatul nu regretă fapta și că, mai mult, l-ar fi amenințat și pe al doilea fiu că îl va ucide.

Bătrânul nu avea serviciu, iar fiul său muncea în sat, cu ziua. Miercuri, victima a fost înmormântată de familie.

Bărbatul de 65 de ani a fost arestat preventiv pentru omor. Dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 25 de ani de închisoare.

Citeşte şi: Mugur Isărescu: Dacă nu corectăm deficitul bugetar, pierdem tot ce-am câștigat în ultimele luni