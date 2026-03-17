marți, 17 martie, 2026
Adolescentă dată dispărută, găsit înecată în zona ecluzei de la Agigea

Adolescentă dată dispărută, găsit înecată în zona ecluzei de la Agigea

De Daniela Moise

Trupul unei adolescente de 15 ani, care a fost dată dispărută în urmă cu aproape două luni, a fost recuperat de pompieri, marți, din Canalul Dunăre – Marea Neagră, în zona ecluzei de la Agigea.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea a intervenit în urma unei sesizări cu privire la un posibil cadavru aflat în apele canalului.

Potrivit anchetatorilor, este vorba de o elevă de 15 ani, care a fost dată dispărută de poliție după ce pe podul rutier de la Agigea au fost găsite obiecte ale acesteia, printre care un rucsac, nefiind eliminată situația ca adolescenta să se fi sinucis.

Familia minorei, din localitatea Movilița, a sesizat pe 23 ianuarie Inspectoratul de Poliție Județean Constanța după ce fata a plecat de acasă la liceul din municipiul Constanța unde învăța, dar nu a ajuns la unitatea școlară.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

