SUA ar fi cerut să folosească Baza Kogălniceanu pentru alimentarea avioanelor care atacă Iranul

Administrația Prezidențială a anunțat că la ședința CSAT convocată pentru mâine de președintele Nicușor Dan se va discuta despre dislocarea temporară pe teritoriul României a unor capabilități militare, fără a se preciza dacă este vorba despre trupe sau avioane americane.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, SUA ar fi solicitat României să poată folosi baza de la Mihail Kogălniceanu pentru operațiunile SUA în războiul din Iran, pentru operațiuni logistice și de realimentare.

Subiectul ar urma să fie discutat în ședința CSAT.

Baza de la Mihail Kogălniceanu a mai fost folosită de americani și pentru misiunile din Afaganistan de repatriere a soldaților. SUA au cerut folosirea bazei și anul trecut, când au atacat Iranul, însă baza nu a mai fost folosită pentru că nu a mai fost nevoie.

Totodată, la ședința CSAT, ar putea fi discutat și subiectul Ucraina, în contextul în care președintele Volodimir Zelenski vine, joi, la București.

