Verificări pe întreg litoralul după ce un rezervor de gaz ilegal a fost găsit îngropat pe plajă la Năvodari

Prefectura Constanţa a anunţat, marţi, că rezervorul subteran de gaz care a fost îngropat ilegal pe plaja din Năvodari urmează să fie golit şi scos. De operaţiune se vor ocupa primăria din localitate şi firma care a administrat terasa din zona respectivă.

Reprezentanţii Prefecturii Constanţa au transmis, marţi, că, în urma acestei descoperiri pe plaja din Năvodari, vor avea loc verificări pe sectoarele de plajă de pe întreg litoralul românesc.

„Astăzi, la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanţa a avut loc o întâlnire de lucru în urma căreia s-a dispus ca echipe mixte formate din reprezentanţi ai ABADL, ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea al judeţului Constanţa şi ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa să demareze verificări pe litoralul românesc în vederea identificării unor situaţii similare şi a remedierii acestora. Activitatea din teren este coordonată de ABADL”, au transmis reprezentanţii Prefecturii Constanţa.

Ei au menţionat şi ce se va întâmpla în continuare cu acel rezervor.

„Prefectul judeţului Constanţa a dispus ca Primăria oraşului Năvodari, împreună cu operatorul economic care a administrat terasa din zona respectivă, să întreprindă măsurile necesare pentru ca firma care a amplasat rezervorul subteran de gaz să procedeze la golirea bazinului şi la evacuarea acestuia”, se mai arată în comunicat.

Dosar penal pentru rezervorul ilegal

Operatorul economic s-a ales cu dosar penal.

Ministerul Mediului a anunţat, luni, că un rezervor de gaz de 2.600 de litri a fost găsit îngropat pe plaja din Năvodari. Acesta a fost amplasat ilegal de operatorul economic care a administat terasa din zonă, iar luni a fost avariat de un utilaj, în timpul unor lucrări de pregătire a plajei.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa a precizat că poliţiştii au fost sesizaţi prin apel la 112 privind mirosul de gaz, acolo fiind găsit un rezervor GPL.

