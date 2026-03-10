Un fermier chinez a găsit aur în stomacul unei rațe

Un fermier din China a descoperit particule de aur în stomacul unei rațe pe care o tăiase. Se pare că aurul cântărea 10 grame și a fost confirmat ca fiind autentic. Valoarea a fost estimată la 12.000 yuani (aproximativ 1.800 de dolari), potrivit South China Morning Post.

Bărbatul din districtul Longhui a făcut descoperirea luna trecută. El a găsit bucățile de aur în timp ce pregătea pasărea pentru consum.

Familia Liu crește rațele în libertate, pe malurile râului Chensui, care este cunoscut pentru activitățile de extracție a aurului. Ei susțin că pasărea ar fi putut înghiți noroi care conținea particule aurifere.

Descoperirea a generat curiozitate și a ridicat întrebări legate de posibilitatea ca un animal să poată reține aur în stomac fără complicații.

Biroul de Resurse Naturale al comitatului Longhui a spus, pentru Jiupai News, că este necesară o verificare suplimentară de către o instituție profesională pentru a confirma dacă particulele sunt de aur.

Funcționarii au mai spus că astfel de descoperiri sunt posibile, precizând că sătenii au găsit peste 10 grame de aur în timp ce spălau nisip lângă același râu anul trecut.

Potrivit legislației chineze, toate resursele subterane, inclusiv mineralele și relicvele culturale, aparțin statului.

Autoritățile au spus pentru că este dificil să se stabilească cine este proprietarul aurului găsit în rață.

