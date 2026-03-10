12.8 C
Craiova
marți, 10 martie, 2026
Știri de ultima orăEvenimentFemeie arestată după ce a înjunghiat un bărbat pe stradă

Femeie arestată după ce a înjunghiat un bărbat pe stradă

De Daniela Moise

O femeie acuzată de tentativă de omor, după ce a înjunghiat un bărbat pe stradă, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile.

Pe 7 martie, în jurul orei 08.00, pe fondul unui conflict spontan, femeia l-a atacat pe bărbat cu un obiect tăietor-înțepător, posibil cuțit, în timp ce acesta se afla pe strada Vitejilor din municipiul Iași, lângă Biserica Învierea Domnului.

Potrivit procurorilor, femeia a aplicat doar o singură lovitură în zona stângă a toracelui. Victima a fost ulterior preluată și transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de urgență.

Pe 8 martie femeia a fost arestată preventiv pentru 30 zile.

