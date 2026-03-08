Şoferul care a provocat accidentul, soldat cu un mort şi trei răniţi, era urmărit de poliţişti întrucât nu a oprit la semnal

Şoferul care a provocat accidentul de sâmbătă seară, din Piteşti, soldat cu moartea unui bărbat şi rănirea altor trei persoane, era urmărit de poliţişti întrucât refuzase să oprească la semnalul acestora. El a încercat să fugă de la locul accidentului, fiind prins de trei poliţişti aflaţi în timpul liber şi de agenţii care îl urmăreau. Tânărul de 20 de ani avea permisul suspendat şi era băut, el având şi în trecut mai multe sancţiuni pentru depăşirea vitezei legale pentru care i s-a suspendat permisul de mai multe ori. În octombrie, el fusese prins când conducea deşi permisul îi era suspendat. Tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş a precizat că, înainte de producerea accidentului de pe strada Smeurei, poliţiştii de ordine publică ai Secţiei 3 Poliţie Piteşti au observat autoturismul condus de tânărul de 20 de ani, din Albota, pe strada Nicolae Dobrin, şi i-au făcut semn să oprească, însă tânărul şi-a continuat deplasarea, către strada Smeurei, unde a virat la stânga.

”Poliţiştii au pornit de îndată în urmărirea autoturismului condus de tânăr, fiind depistat după producererea accidentului. Cauza probabilă a producerii accidentului a fost pierderea controlului asupra direcţiei de deplasare şi pătrunderea pe sensul opus, unde a intrat în coliziune cu un autoturism condus de bărbatul de 68 de ani, din Ştefăneşti, care a decedat din păcate”, a arătat sursa citată.

Un mort și trei răniți

În urma impactului, alte 3 persoane – un copil de 6 ani şi două femei de 43 si 65 de ani – toate din Ştefăneşti, au fost rănite şi au fost transportate de urgenţă la spital, primele două fiind într-o stare gravă.

”Tânărul care a provocat accidentul a încercat să fugă de la locul producerii evenimentului, însă a fost prins de trei poliţişti care se aflau în timpul liber şi au intervenit pentru a acorda sprijin victimelor. Cu sprijinul poliţiştilor ce se aflau în urmărirea autoturismului în cauză, au reuşit să-l imobilizeze pe şoferul de 20 de ani”, a menţionat IPJ Argeş.

La momentul producerii accidentului, tânărul figura cu dreptul de a conduce suspendat, conform verificărilor făcute în bazele de date ale Poliţiei Române.

În urma testării cu alcooltestul a rezultat că şoferul de 20 de ani avea o concentraţie de peste 0,80 miligrame/litru alcool pur în aerul expirat, însă a refuzat să-i fie recoltate probe biologice.

Totodată, tânărul era cunoscut cu abateri rutiere repetate, în special încălcări repetate ale regimului de viteză, având permisul suspendat de mai multe ori în perioada 2024 – prezent.

Tânărul a fost prins, în luna octombrie 2025, de poliţişti rutieri din Piteşti, conducând deşi avea acest drept suspendat, fiind întocmit un dosar penal privind conducere cu dreptul de a conduce suspendat.

Sâmbătă seară poliţiştii rutieri au întocmit un dosar penal pentru conducere cu dreptul de a conduce autovehicule suspendat, fugă de la locul producerii accidentului, refuz de recoltare probe biologice, ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.