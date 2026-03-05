O tânără a fost arestată după ce a intrat cu un cuțit în casa surorii sale, deși avea ordin de protecţie

O tânără din localitatea Orăştie, judeţul Hunedoara, a fost arestată după ce a intrat în locuinţa surorii sale având asupra ei un cuţit de bucătărie. Împotriva ei există deja un ordin de protecţie, pentru că în trecut şi-a mai agresat sora.

Tânăra de 26 de ani a fost observată de un echipaj de poliţie, aflat în patrulare, că se îndrepta spre blocul surorii sale. Pentru că în trecut au mai existat conflicte serioase între cele două, suspecta nu are voie să se apropie de sora ei la o distanţă mai mică de 100 de metri, timp de 6 luni.

Polițiștii au urmărit-o şi au văzut-o pe tânără intrând în apartamentul surorii sale. Cu acordul persoanei vătămate, polițiștii au intrat și ei în apartament, unde au surprins-o în flagrant pe femeia de 26 de ani. Au descoperit apoi că aceasta avea la ea un cuţit de bucătărie, pentru care nu avea justificare.

Femeia a fost dusă la audieri, unde a povestit că a intrat în casă pentru că nu mai avea unde să stea. Locuise până atunci cu iubitul ei, de care tocmai se despărţise.

Magistraţii au decis arestarea ei preventivă pentru 30 de zile., pentru încălcarea ordinului de protecţie.

