Un bărbat şi-a omorât fratele cu o rangă la beție şi l-a aruncat într-un râu

Un bărbat de 59 de ani a fost arestat preventiv după ce și-a omorât cu o rangă metalică fratele mai mare, pe care l-a aruncat apoi într-un râu din județul Brașov. Cadavrul a fost găsit după șase săptămâni.

Potrivit parchetului, pe 28 februarie, un localnic a sunat la poliție după ce a descoperit un cadavru în albia râului Valea Prăpăstiilor care curge pe raza orașului Zărnești.

Polițiștii au stabilit că era vorba de un bărbat a cărui identitate era necunoscută. Acesta prezenta leziuni la nivelul capului, iar medicul legist a stabilit că decesul a survenit cu circa șase săptămâni înainte, în urma unui traumatism cranio-cerebral prin lovirea repetată cu un corp alungit.

În urma cercetărilor, procurorii au dispus reținerea fratelui victimei, care este cercetat pentru comiterea infracțiunii de violență în familie în forma omorului. Acesta a fost ulterior arestat preventiv.

Și-a omorât fratele cu ranga la beție

Din cercetările s-a stabilit că, pe fondul scandalurilor dintre cei doi frați și a consumului de alcool, în 12 decembrie 2025, aflându-se în curtea locuinței lor comune, inculpatul, de 59 de ani, și-a omorât fratele, de 65 de ani, lovindu-l în mod repetat cu o rangă metalică de un metru în zona capului și a mâinilor până când victima nu a mai mișcat.

Ulterior, inculpatul a transportat corpul victimei cu un căruț de butelii până la râul Valea Prăpăstiilor. Apoi, le-a spus cunoscuților că fratele său ar fi plecat la o stână să lucreze, astfel că nimeni nu a intrat la bănuieli.

Cadavrul a fost găsit la 600 de metri de locul unde a fost aruncat.

