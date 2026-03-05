18.4 C
Garanția de 50 de bani, extinsă și la alte ambalaje

De Daniela Moise

Ambalajele pentru oțet, borș și apă distilată ar putea fi returnate și ele prin Sistemul de Garanție-Returnare. Proiectul a trecut de Senat și mai are nevoie de votul Camerei Deputaților.

Deși noile produse nu fac parte din categoria băuturilor, recipientele sunt similare. Reprezentanții Returo spun că nu va trebui creat un sistem nou pentru aceste ambalaje, iar procesul de returnare ar urma să rămână la fel.

Proiectul a fost trimis la Camera Deputaților. Dacă va fi adoptat, returnarea ambalajelor pentru oțet, borș și apă distilată va fi posibilă din 2028, astfel încât producătorii și comercianții să aibă timp să se conformeze.

