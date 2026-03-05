O femeie a lovit intenționat cu mașina un polițist local care nu a lăsat-o să intre în curtea unei instituții

O femeie, de 58 de ani, a fost plasată sub controlului judiciar pentru 60 de zile, după ce, în urma unui conflict cu un polițist local, a dat cu maşina peste el. Incidentul a avut loc la sediul Evidenței Populației din Sectorul 5, după ce femeia a intrat într-o zonă unde accesul publicului nu era permis.

Conform anchetatorilor, polițistul local, în vârstă de 50 de ani, a încercat să o avertizeze că nu are voie să folosească acea intrare. Femeia s-a urcat în mașină și, în timp ce dădea cu spatele, l-ar fi acroșat la nivelul abdomenului.

Polițistul s-a poziționat apoi în fața autoturismului, iar femeia a pus din nou maşina în mişcare. În imagini se vede cum poliţistul rămâne cu piciorul blocat la roată.

L-a lovit pe polițist cu mașina în abdomen și l-a călcat cu roata pe picior

Polițiști din cadrul Secției 18 au fost sesizați miercuri, prin apel 112, cu privire la faptul că la sediul Evidenței Populației – Sector 5 ar fi avut loc un conflict între o femeie și un agent de poliție locală. Polițiștii au identificat persoanele implicate în eveniment, o femeie, în vârstă de 58 de ani, și un bărbat, în vârstă de 50 de ani, agent de poliție locală în cadrul Poliției Locale Sector 5.

„Din cercetările efectuate a rezultat că, în jurul orei 10.00, pe fondul unui conflict spontan cu agentul de poliție locală, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, femeia ar fi acroșat cu autoturismul bărbatul, la nivelul abdomenului, în timpul efectuării manevrei de mers înapoi.

Ulterior, când polițistul local s-ar fi poziționat în fața autoturismului, femeia ar fi pus în mișcare autovehiculul, iar în urma efectuării unui viraj i-ar fi prins unul dintre membrele inferioare, punându-l în imposibilitatea de a-l elibera“, a transmis poliția.

La fața locului a intervenit un echipaj medical, care a acordat îngrijiri bărbatului, acesta fiind transportat la spital pentru investigații suplimentare.

Femeia l-a reclamat pe polițist pentru purtare abuzivă

Femeii i s-a deschis proces penal pentru ultraj.

„În contextul conflictului, femeia ar fi afirmat că agentul de poliție locală ar fi avut un comportament necorespunzător față de ea, fiind efectuate astfel verificări într-un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă“, arată sursa citată.

Cercetările continuă.

Citește și: O tânără s-a sinucis după ce astrologul i-a spus că ar putea divorța la doi ani după nuntă