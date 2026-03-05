O tânără s-a sinucis după ce astrologul i-a spus că ar putea divorța la doi ani după nuntă

O femeie de 27 de ani s-a spânzurat în locuința sa din Bengaluru, India, după ce astrologul i-a făcut o predicție despre căsătoria ei.

Tânăra era într-o relație cu un bărbat dintr-o altă clasă socială, dar ambele familii își dăduseră acordul pentru căsătorie.

Potrivit unei anchete preliminare, un ofițer superior a declarat că părinții ei apelaseră recent la un astrolog, care ar fi prezis că ar putea apărea neînțelegeri între cei doi la doi ani după căsătorie, lucru care ar putea conduce la o despărțire. Pentru a evita despărțirea, astrologul le-a recomandat efectuarea unui ritual de 9 zile, pe care familia l-a urmat.

În a noua zi de ritual, Vidyajyoti ar fi mers în camera ei și s-ar fi spânzurat de un ventilator de tavan, când părinții ei nu se aflau acasă.

Tânăra a fost descoperită seara, când nu a răspuns la ușă. Atunci tatăl a spart ușa și a găsit-o moartă, a mai precizat poliția.

