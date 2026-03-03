Un diagnostic întâmplător a schimbat copilăria Evei: 10 ani și o șansă de a crește drept

Uneori, un diagnostic medical nu mai este doar o frază într-o fișă. Devine o întrebare: rămânem spectatori sau alegem să fim parte din soluție?

Eva Maria Raluca Beldiman are 10 ani. În fișa medicală scrie simplu: hemivertebră lombo-sacrată L5 stânga complet segmentată. În realitate, diagnosticul definește o poveste despre curaj, speranță și solidaritate.

Totul a început cu un „bănuț pierdut”

La 5 ani, o radiografie pentru un obiect înghițit accidental a scos la iveală ceva neașteptat: coloana Evei nu creștea drept. Investigațiile ulterioare au confirmat scolioza toraco-lombară, cauzată de vertebra incomplet formată care împinge coloana să se deformeze progresiv.

Mintea poate înțelege diagnosticul, dar inima simte copilăria pierdută.

Viața Evei, între normalitate și tratament

Eva poartă corset Cheneau și urmează terapia Schroth. Merge la școală, zâmbește și își face temele. La exterior, pare un copil obișnuit, dar fiecare lună înseamnă o curbură care poate progresa fără intervenție chirurgicală – hemivertebrectomie prin tehnica Ruf-Harms. Această operație oferă șansa unei dezvoltări normale și fără dureri.

„Când îți privești copilul și știi că există o soluție, dar depinde de oameni pe care nu îi cunoști, trăiești un amestec de teamă și speranță. Eu nu cer imposibilul. Îmi doresc doar ca Eva să poată deveni adult fără dureri și fără limitări”, declară mama fetei.

Solidaritatea poate face diferența

Cazul Evei este susținut de Asociația Salvează o inimă, organizație care vede implicarea ca o formă de responsabilitate socială, nu doar un gest financiar.

„În spatele fiecărui caz nu stă doar o nevoie medicală, ci un copil care are dreptul la un viitor. Comunitatea noastră nu reacționează la cifre, ci la valori. Eva are nevoie de intervenție acum, iar noi avem oportunitatea de a transforma compasiunea în acțiune”, explică Vlad Plăcintă.

Fiecare contribuție contează: alegerea de a ajuta un copil poate schimba viața sa și a comunității.

Cum poți ajuta

Cei care doresc să se implice pot susține campania pentru Eva Beldiman, menționând la detaliile plății: EVA BELDIMAN. Povestea completă a Evei este disponibilă aici:

👉 https://salveazaoinima.ro/eva-beldiman/

Uneori, diferența dintre indiferență și implicare nu este o sumă, ci o alegere. Pentru Eva, această alegere înseamnă șansa de a crește drept.

