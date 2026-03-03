Ambasada SUA din Kuweit, închisă pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu

Ambasada SUA din Kuweit a anunțat că își suspendă activitatea „până la o nouă notificare”, invocând „tensiunile regionale continue”. Decizia vine într-un moment de escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu și de creștere a riscurilor de securitate.

Potrivit unei postări publicate pe contul oficial de X al misiunii diplomatice, toate programările consulare – inclusiv cele de urgență – au fost anulate.

Departamentul de Stat: Americanii trebuie să plece „acum”

Departamentul de Stat al SUA a transmis luni un avertisment ferm cetățenilor americani aflați în mai multe state din regiune, inclusiv în Kuweit, recomandându-le să părăsească zona „folosind căile comerciale disponibile”, din cauza „riscurilor grave de siguranță”.

Măsura închiderii ambasadei vine la scurt timp după atacul cu drone asupra Ambasada SUA din Riyadh, în Arabia Saudită, incident care a provocat pagube materiale minore.

Incident aviatic în Kuweit

Tot luni, trei avioane de vânătoare americane s-au prăbușit în Kuweit într-un aparent incident de „foc prietenos”, potrivit informațiilor preliminare. Circumstanțele exacte ale incidentului sunt în curs de investigare.

Acest episod ridică suplimentar nivelul de alertă în regiune și amplifică îngrijorările privind extinderea conflictului.

Situație volatilă

Închiderea ambasadei americane din Kuweit subliniază gravitatea momentului și incertitudinea din Orientul Mijlociu. Autoritățile americane monitorizează evoluțiile și îndeamnă cetățenii să urmărească exclusiv informațiile oficiale.

Deciziile privind reluarea activității consulare vor fi anunțate ulterior, în funcție de evoluția situației de securitate.

