Vâlcea: Incendiu puternic în Bărbătești: O casă a ars în miez de noapte, o femeie transportată la spital

Un incendiu violent a izbucnit puțin după miezul nopții la o locuință din localitatea Bărbătești, județul Vâlcea. Flăcările au cuprins rapid acoperișul casei și al unei anexe învecinate, mobilizând de urgență mai multe echipaje de intervenție.

La fața locului au intervenit forțe din cadrul Detașamentul de Pompieri Râmnicu Vâlcea și al Punctul de Lucru Bunești, cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime.

De asemenea, au fost anunțați reprezentanții SVSU local și distribuitorul de energie electrică (DEO), pentru asigurarea zonei.

La sosirea echipajelor operative, incendiul se manifesta generalizat la nivelul acoperișului locuinței și al anexei.

Două ore de luptă cu flăcările

După aproximativ două ore de intervenție susținută, pompierii au reușit să lichideze incendiul și să împiedice extinderea acestuia la construcțiile învecinate.

În urma evenimentului:

au ars acoperișul casei și al anexei, pe o suprafață totală de aproximativ 180 de metri pătrați;

au fost salvate clădirile din apropiere, evitându-se un dezastru de proporții.

O persoană transportată la spital

O femeie a suferit un atac de panică și a fost transportată la CPU Horezu de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Din fericire, nu au fost raportate alte victime.

Cauza probabilă a incendiului

Potrivit primelor concluzii ale pompierilor, cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost un scurtcircuit electric.

Autoritățile reamintesc importanța verificării periodice a instalațiilor electrice și a evitării improvizațiilor care pot duce la astfel de tragedii.

