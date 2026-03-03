Premiile Actorilor 2026: Lista completă a câștigătorilor înainte de marea cursă spre Oscar

Sezonul marilor gale de la Hollywood intră în linie dreaptă după gala Premiilor Actorilor 2026, cunoscută anterior drept Premiile SAG. Evenimentul, organizat de Screen Actors Guild, a adus surprize importante și a consolidat favoriți înaintea Premiile Oscar din 15 martie.

Seara a fost dominată de filmul „Sinners” și de serialele „The Studio” și „The Pitt”, în timp ce legendarul Harrison Ford a fost omagiat pentru întreaga carieră.

„Sinners” și Michael B. Jordan, în top la categoria film

Filmul „Sinners”, regizat de Ryan Coogler, a câștigat două dintre cele mai importante trofee ale serii.

(De la stânga la dreapta) Delroy Lindo, Miles Caton, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson, Omar Benson Miller, Li Jun Li, Lola Kirke, Francine Maisler, Michael B. Jordan și Jack O’Connell acceptă duminică, la Los Angeles, premiul pentru performanța remarcabilă a distribuției pentru filmul „Sinners”.

Michael B. Jordan a fost premiat pentru interpretarea remarcabilă într-un rol principal, unde a jucat un dublu rol de gemeni. În plus, distribuția filmului a fost recompensată cu premiul pentru cel mai bun ansamblu.

La categoria cea mai bună actriță în rol principal, trofeul a mers către Jessie Buckley pentru „Hamnet”.

Sean Penn a câștigat pentru rol secundar masculin, iar Amy Madigan pentru rol secundar feminin.

„Mission: Impossible” și spectacolul cascadorilor

La categoria ansamblu de cascadorii într-un film, trofeul a fost adjudecat de „Mission: Impossible — The Final Reckoning”, consolidând reputația francizei ca lider în secvențe de acțiune spectaculoase.

Televiziunea a strălucit: „The Studio” și „The Pitt”, marii câștigători

Pe partea de televiziune, serialul „The Studio”, produs de Apple TV+, a dominat categoriile de comedie.

Seth Rogen a câștigat premiul pentru cel mai bun actor într-un serial de comedie și a acceptat emoționat premiul postum pentru Catherine O’Hara, recompensată la categoria cea mai bună actriță în comedie.

În discursul său, Rogen a elogiat generozitatea și talentul actriței, subliniind impactul ei asupra echipei și industriei.

„The Studio” a câștigat și premiul pentru cel mai bun ansamblu într-un serial de comedie.

„The Pitt”, lider la dramă

Serialul medical „The Pitt” a obținut trei premii importante, inclusiv pentru cel mai bun ansamblu dramatic.

Noah Wyle acceptă premiul pentru interpretare remarcabilă a unui actor masculin într-un serial dramatic pentru „The Pitt”

Noah Wyle a fost desemnat cel mai bun actor într-un serial dramatic, în timp ce Keri Russell a câștigat la categoria feminină pentru „The Diplomat”.

Alte momente importante ale serii

Michelle Williams a câștigat pentru rol într-un film de televiziune sau serial limitat („Dying for Sex”).

„Ultimul dintre noi” a fost recompensat pentru ansamblu de cascadorii într-un serial.

Owen Cooper a fost premiat pentru interpretare într-un serial limitat („Adolescence”).

Un pas decisiv spre Oscar

Premiile Actorilor sunt considerate un barometru esențial pentru Oscaruri, deoarece membrii sindicatului actorilor reprezintă cea mai mare ramură de votanți ai Academiei.

După rezultatele din 2026, „Sinners” și „The Studio” par să fie printre producțiile cu cele mai mari șanse la statuetele din martie, potrivit CNN.

