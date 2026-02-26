Împușcat în uniformă școlară: investigația BBC dezvăluie ordinul poliției care a dus la masacrul protestatarilor Gen Z din Nepal

O investigație realizată de BBC scoate la lumină detalii tulburătoare despre protestele Generației Z din Nepal, unde un ordin al conducerii poliției ar fi permis folosirea muniției reale împotriva miilor de tineri neînarmați ieșiți în stradă.

Printre victimele împușcăturilor din 8 septembrie, în capitala Kathmandu, s-a numărat și Shreeyam Chaulagain, un adolescent de 17 ani aflat încă în uniformă școlară, lovit mortal în ceafă în timp ce se îndepărta de protest.

Ordinul care a schimbat totul

Jurnaliștii BBC World Service au analizat un registru intern al poliției care indică faptul că un comandant identificat prin indicativul „Peter 1” a transmis ordinul: „Desfășurați forța necesară”.

Surse citate de investigație afirmă că acest indicativ aparținea fostului inspector general al poliției nepaleze, Chandra Kuber Khapung.

Autoritățile susțin că utilizarea forței letale a fost aprobată de un comitet guvernamental de securitate și doar după epuizarea altor metode de dispersare a mulțimii.

Totuși, până în prezent nimeni nu a fost tras la răspundere.

Protestele Generației Z

Demonstrațiile au izbucnit după săptămâni de revoltă publică față de corupția politică și lipsa oportunităților economice într-un stat care a devenit republică abia în 2008, după un război civil devastator.

Tinerii – organizați în mare parte online – au folosit platforme digitale pentru mobilizare, după ce guvernul a blocat rețele sociale importante. Protestul din 8 septembrie a atras aproximativ 30.000 de participanți, de zece ori mai mulți decât anticipaseră autoritățile.

Momentul împușcăturilor

Cronologia stabilită de BBC arată că:

la ora 12:30 a fost instaurată starea de asediu;

polițiștii au cerut repetat permisiunea de a trage;

la 12:40 a fost emis ordinul pentru utilizarea muniției reale.

Analiza a peste 4.000 de fotografii și videoclipuri arată că mai multe persoane împușcate nu participau la acte de violență în momentul în care au fost lovite.

Mama lui Shreeyam spune că el i-a spus că protestul va fi „tineri din Generația Z. Voi fi în uniformă. Va fi pașnic”

La ora 14:09, imaginile îl surprind pe Shreeyam Chaulagain retrăgându-se calm, cu ghiozdanul pe umăr. Secunde mai târziu, un glonț îl lovește mortal.

De la protest la prăbușirea guvernului

Uciderile au declanșat proteste masive în întreaga țară. Revoltele au escaladat rapid:

secții de poliție incendiate,

clădiri guvernamentale atacate,

77 de persoane ucise în total.

La doar o zi după violențe, premierul Nepalului, KP Sharma Oli, a demisionat, iar guvernul s-a prăbușit.

Armata a preluat controlul capitalei în aceeași seară.

Fără vinovați, fără răspunsuri

O anchetă publică este încă în desfășurare, însă nicio persoană nu a fost pusă sub acuzare.

Familiile victimelor continuă să aștepte dreptatea. Mama adolescentului ucis spune că încă îl vede mental plecând la școală.

„În mintea mea este încă în uniformă. Simt că se va întoarce acasă”, a declarat aceasta pentru BBC.

Citește și: Bărbat din Dolj, dispărut după ce a plecat la muncă în Belgia. Familia nu mai are vești din ianuarie