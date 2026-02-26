Bărbat din Dolj, dispărut după ce a plecat la muncă în Belgia. Familia nu mai are vești din ianuarie

Polițiștii din cadrul Secția 3 Rurală Bucovăț desfășoară verificări după dispariția unui bărbat din Dolj, plecat la muncă în străinătate.

Sesizarea a fost făcută în data de 25 februarie, în jurul orei 12:20, de o femeie din comuna Vela, satul Gubaucea, care a anunțat că nu a mai reușit să ia legătura cu fiul său din 7 ianuarie.

Bărbatul dispărut se numește MOLDOVEANU ADRIAN-CLAUDIU, are 45 de ani și se afla la muncă în Belgia în momentul ultimei discuții cu familia.

Semnalmente

înălțime: aproximativ 1,80 m

greutate: circa 85 kg

păr grizonat

ochi căprui

poartă barbă

constituție atletică

Nu se cunosc articolele vestimentare purtate de acesta la momentul plecării.

Apel către populație

Polițiștii solicită sprijinul cetățenilor. Persoanele care pot oferi informații despre bărbat sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

