Alertă la granița României: dronă intrată în spațiul aerian național. Două avioane F-16 au fost ridicate de urgență

Autoritățile române au instituit miercuri seară o nouă stare de alertă la granița estică a țării, după ce o dronă a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian național, în contextul atacurilor lansate de Rusia asupra infrastructurii portuare din Ucraina.

Potrivit Ministerul Apărării Naționale, incidentul a avut loc pe 25 februarie, când radarele militare au detectat un vehicul aerian fără pilot evoluând în apropierea frontierei României.

Avioane F-16 ridicate de urgență

Conform procedurilor de poliție aeriană, două aeronave F-16 dislocate la Baza Aeriană Fetești au fost ridicate în aer în jurul orei 17:50 pentru monitorizarea situației.

Sistemele de apărare antiaeriană au fost activate preventiv, după ce drona a fost observată apropiindu-se de spațiul aerian românesc.

Mesaje RO-ALERT pentru populație

Locuitorii din județele Brăila și Tulcea au primit mesaje RO-ALERT prin care erau avertizați asupra riscului căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Drona a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian al României în zona localității Sfântu Gheorghe, apoi a părăsit teritoriul național la nord de Sulina, evoluând exclusiv deasupra apelor teritoriale.

Autoritățile au precizat că nu a existat niciun moment un pericol direct pentru populație

Alertă ridicată după aproximativ o oră

Măsurile de securitate au fost ridicate în jurul orei 18:45, potrivit MApN. Echipele trimise în teren nu au identificat resturi de drone sau alte obiecte căzute pe teritoriul României.

Incidentul vine în contextul intensificării atacurilor aeriene rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, situate în imediata apropiere a graniței românești.

