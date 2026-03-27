Șofer prins băut la volan în Râmnicu Vâlcea

Polițiștii Biroului Rutier Râmnicu Vâlcea în timp ce desfășurau ieri activități de supraveghere și control pentru creșterea siguranței rutiere, pe strada M.V. Popescu, la intersecția cu strada Gib Mihăescu, au efectuat semnal regulamentar de oprire pentru un autoturism care se deplasa din direcția nord către sud.

„Conducătorul auto a fost surprins în timp ce efectua o depășire neregulamentară, încălcând marcajul longitudinal continuu. Acesta a fost oprit de polițiști, stabilindu-se că la volan se afla un bărbat de 32 de ani, din comuna Prundeni.

Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei“, potrivit IPJ Vâlcea.

În cauză, polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, sub coordonarea unității de parchet competente, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Totodată, pentru depășirea neregulamentară, acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.215 lei.

