Dolj: Acţiuni ale poliţiştilor rutieri pentru siguranţa pietonilor

De Magda Dragu
Acţiuni ale poliţiştilor rutieri pentru siguranţa pietonilor

Polițiștii rutieri desfășoară, pe parcursul acestei săptămâni, acțiuni pentru prevenirea accidentelor de circulație produse pe fondul indisciplinei pietonale, având ca scop creșterea gradului de siguranță rutieră.

Activitățile se concentrează în zonele cu risc ridicat de producere a accidentelor, fiind vizate în special traversările neregulamentare și alte abateri comise de pietoni.

Totodată, sunt desfășurate activități de informare și conștientizare, polițiștii discutând cu pietonii despre importanța respectării regulilor de circulație și despre riscurile la care se expun prin adoptarea unui comportament imprudent.

Polițiștii rutieri recomandă pietonilor:

  • să traverseze drumul public doar prin locuri special amenajate și semnalizate corespunzător;
  • să se asigure temeinic înainte de a traversa;
  • să evite folosirea telefoanelor mobile sau a altor dispozitive care le pot distrage atenția;
  • să respecte semnalele polițiștilor rutieri și ale semafoarelor.

Reamintim faptul că respectarea regulilor de circulație de către toți participanții la trafic este esențială pentru prevenirea accidentelor rutiere.

Siguranța rutieră este o responsabilitate comună!

