Persoane condamnate la închisoare, „conduse“ de poliţişti la Penitenciarul Craiova

Polițiștii doljeni au organizat și desfășurat, în ultimele 48 de ore, la nivel județean, o acţiune pentru depistarea persoanelor urmărite în temeiul legii sau față de care au fost dispuse măsuri preventive ori pedepse privative de libertate.

În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii au depistat 5 persoane pe numele cărora au fost emise mandate de executare a pedepsei închisorii.

Astfel, poliţiştii Secţiei 4 Poliţie Craiova au depistat un bărbat, de 34 de ani, din comuna Plenița, faţă de care instanța de judecată a emis mandat de executare a pedepsei închisorii pentru comiterea infracțiunii de trafic de migranți, acesta fiind condamnat la pedeapsa de 3 ani de închisoare.

Poliţiştii Secției nr.3 Poliției Rurală Bucovăț au depistat un bărbat, de 41 de ani, din comuna Bucovăț, faţă de care instanța de judecată a emis mandat de executare a pedepsei închisorii pentru săvârșirea de infracțiunilor de trafic internațional de droguri și conducerea unui vehicul fără permis de conducere, acesta fiind condamnat la pedeapsa de 4 ani, 11 luni și 10 zile de închisoare.

Și poliţiştii Secției nr.6 Poliție Rurală Giubega au depistat un bărbat, de 30 de ani, din comuna Siliștea Crucii, faţă de care instanța de judecată a emis mandat de executare a pedepsei închisorii pentru comiterea de infracțiuni la regimul rutier, având de executat 2 ani de închisoare.

Cei în cauză au fost încarceraţi în Penitenciarul Craiova.

