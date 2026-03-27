(VIDEO) Dolj: Tânără de 18 ani, reţinută de poliţişti după ce a condus fără permis

Polițiști din cadrul Secției nr.9 Poliție Rurală Cetate au reţinut, ieri, 26 martie, pentru 24 de ore, o tânără, de 18 ani, din comuna Unirea, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

„Poliţiştii au oprit pentru control, în dimineața zilei de 26 martie, un autoturism ce se deplasa pe DJ 561 A, în localitatea Unirea, la volanul căruia a fost identificată o tânără de 18 ani, din comuna Unirea.

Din verificările efectuate, polițiștii au stabilit faptul că tânăra nu posedă permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule“, potrivit IPJ Dolj.

Tânăra a fost reținută pentru 24 de ore

În urma cercetărilor efectuate și probatoriului administrat, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat, tânăra a fost reținută de polițiști, pentru 24 de ore, și introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

În cursul acestei zile, persoana reținută va fi prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

