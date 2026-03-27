Cod galben de precipitaţii, în Oltenia, până luni dimineaţă

O avertizare cod galben de precipitaţii însemnate cantitativ, până luni dimineaţă, a fost transmisă de meteorologi. La munte, se va depune strat nou de zăpadă, în unele zone acesta putând ajunge la 50 de centimetri.

ANM anunţă că, Temporar vor fi intensificări ale vântului, vineri (27 martie) şi pe parcursul zilei de sâmbătă (28 martie) în cea mai mare parte a ţării, iar duminică (29 martie), în sud-est şi pe alocuri în vest, cu viteze în general de 45…55 km/h. La munte, mai ales la altitudini mari, vor fi rafale de peste 70…80 km/h, potrivit ANM.

”Ploile se vor extinde dinspre sud-vest şi vor cuprinde treptat toate regiunile. La munte, la altitudini mai mari de 1600 m, la început în Carpaţii Meridionali, apoi şi în restul zonelor montane va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent şi va fi viscol. Până la sfârşitul intervalului se vor acumula cantităţi de apă de 20…25 l/mp şi local de peste 40…60 l/mp. Ploile vor avea şi caracter de aversă, iar în sud-vest şi sud, vineri şi sâmbătă pe arii restrânse vor fi descărcări electrice”, au transmis meteorologii.

Avertizare cod galben

Potrivit intervalul 27 martie, ora 10:00 – 30 martie, ora 10:00 a fost emisă o avertizare cod galben.

”În intervalul menţionat în sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi în cea mai mare parte a Moldovei va ploua însemnat cantitativ. Vor fi mai ales averse, însoţite pe arii restrânse de descărcări electrice în după-amiaza şi seara zilei de vineri (27 martie) şi pe parcursul zilei de sâmbătă (28 martie).

La munte precipitaţiile vor fi mixte, iar la altitudini mai mari de 1600 m, în Carpaţii Meridionali şi Orientali va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent, cu grosimi în medie de 40…50 cm şi va fi viscol. Până la sfârşitul intervalului, se vor acumula cantităţi de apă de 40…60 l/mp şi pe alocuri de peste 70…80 l/mp”, arată sursa citată.

Potrivit acesteia, în intervalul 27 martie, ora 10:00 – 27 martie, ora 22:00, este cod galben de vânt în sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei şi Transilvaniei şi în sud-vestul Dobrogei.

”Vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini mari în vestul Carpaţilor Meridionali rafalele vor atinge 90…100 km/h”, transmit meteorologii.

De asemenea, este cod galben în ntervalul 27 martie, ora 22:00 – 28 martie, ora 17:00.

”În Oltenia şi jumătatea vestică a Muntenia local şi temporar vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…65 km/h”, precizează meteorologii.

