ANRE vrea să oblige furnizorii să-și avertizeze clienții când consumă prea mult curent

Românii ar putea primi notificări în timp real pe telefon atunci când consumul de energie electrică se apropie de 80% din limita stabilită în contract, potrivit unui proiect pregătit de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Sistemul, anunțat de George Niculescu, ar obliga furnizorii să trimită alerte prin SMS, e-mail sau aplicații mobile, pentru a-i ajuta pe consumatori să evite facturile mari și să-și ajusteze rapid consumul.

„Ne dorim ca furnizorii să anunțe consumatorii atunci când consumul de energie se apropie de 80% din convenția de consum”, a declarat acesta într-o conferință de specialitate, informația fiind publicată ulterior pe pagina de Facebook a instituției.

Avertizări înainte de facturi mari

Potrivit planului ANRE, sistemul ar urma să transmită notificări atunci când consumul ajunge la un prag critic, stabilit la aproximativ 80% din nivelul contractual. Alertele ar putea veni sub formă de SMS, e-mail sau notificări în aplicațiile furnizorilor.

„Poate fi un mesaj, avertizare, sms, mail sau pe aplicație care să ne anunțe că suntem, pe 15 ale lunii, de exemplu, aproape de consumul din convenție”, a explicat George Niculescu. Prin aceste avertizări, consumatorii ar avea timp să își ajusteze comportamentul înainte de a depăși pragurile contractuale. Astfel, ar putea reduce consumul sau îl pot muta în intervale orare mai ieftine, evitând creșteri semnificative ale facturilor. Implementarea sistemului depinde însă de infrastructura tehnică, în special de extinderea contoarelor inteligente, care pot transmite date în timp real.

Decalaje semnificative între operatorii de distribuție

În prezent, doar aproximativ 3,5 milioane din cele circa 10 milioane de locuri de consum din România sunt echipate cu astfel de contoare, adică aproximativ 35%, iar diferențele între operatori sunt considerabile.

„Procentul este mic, iar decalajele între operatorii de distribuție sunt semnificative. Un operator are 69% (contoare inteligente instalate – n.r.), alții sunt la 32-36%, iar unul foarte mare, doar 14%. Trebuie să devină o prioritate pentru operatori, fără ele nu putem să vorbim de optimizarea consumului, nu putem vorbi de contracte de tarifare orare diferențiate, pentru optimizarea consumului în funcție de prețul orar”, a declarat președintele ANRE.

