(VIDEO) Bătaia cu bulgări de zăpadă care a aprins scandalul la New York: primarul Mamdani, în conflict deschis cu poliția

O bătaie cu bulgări de zăpadă din Washington Square Park s-a transformat într-o dispută politică majoră după ce mai mulți polițiști NYPD au fost răniți, iar declarațiile primarului au stârnit reacții dure din partea sindicatelor poliției.

O bătaie aparent inofensivă cu bulgări de zăpadă, organizată după viscolul puternic din New York City, s-a transformat într-un scandal politic de proporții, punându-l pe primarul orașului, Zohran Mamdani, în conflict direct cu conducerea poliției locale.

Incidentul a avut loc luni după-amiază în Washington Square Park, unde zeci de persoane s-au adunat pentru o bătaie cu bulgări de zăpadă organizată după furtuna care a adus aproape 50 de centimetri de zăpadă în oraș.

De la distracție la confruntare

Imaginile devenite virale pe rețelele sociale arată participanți aruncând cu bulgări de zăpadă spre ofițerii New York City Police Department (NYPD), veniți la fața locului după apeluri la 911.

Potrivit poliției, mai multe persoane ar fi lovit intenționat agenții cu zăpadă și gheață în zona capului și a feței. Doi polițiști au fost transportați la spital, fiind ulterior declarați în stare stabilă.

Autoritățile caută patru tineri, cu vârste între 18 și 20 de ani, suspectați că ar fi participat la agresiuni.

Poliția reacționează dur

Comisarul poliției, Jessica Tisch, a condamnat ferm incidentul, catalogând comportamentul drept „rușinos” și „criminal”.

Sindicatele polițiștilor au mers chiar mai departe, afirmând că nu a fost vorba despre o simplă joacă, ci despre un atac asupra forțelor de ordine.

Președintele Police Benevolent Association, Patrick Hendry, a declarat că reacția primarului reprezintă „un eșec complet al conducerii” și transmite un mesaj periculos pentru siguranța ofițerilor.

Primarul minimalizează incidentul

Primarul Mamdani a spus însă că, din imaginile văzute, situația „arăta ca niște copii la o bătaie cu bulgări de zăpadă” și că nu consideră necesare acuzații penale.

Edilul a încercat să detensioneze situația și pe rețelele sociale, îndemnând locuitorii să respecte polițiștii, dar adăugând în glumă că, dacă cineva trebuie să fie ținta bulgărilor de zăpadă, acela ar trebui să fie chiar el.

Declarațiile sale au alimentat însă tensiunile deja existente dintre administrația orașului și sindicatele poliției, potrivit BBC.

Un conflict politic previzibil

Analistul politic Basil Smikle spune că astfel de conflicte nu sunt neobișnuite în New York, mai ales când primarii susțin reforme ale sistemului de justiție penală.

Contextul este complicat de declarațiile anterioare ale lui Mamdani, care criticase în trecut poliția, numind-o „rasistă” și „o amenințare la siguranța publică”. Aceste poziții îl plasează acum sub o atenție publică mult mai strictă.

