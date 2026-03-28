Se schimbă ora

Trecerea la ora de vară în 2026 va avea loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 28–29 martie. În acel moment, ceasurile vor fi date cu o oră înainte, astfel că ora 03:00 devine 04. Această modificare înseamnă că duminică, 29 martie 2026, va fi cea mai scurtă zi a anului, având efectiv doar 23 de ore, pentru că vom pierde o oră de somn în momentul schimbării.

Schimbarea, aplicată în majoritatea statelor Uniunii Europene, aduce mai multă lumină naturală în a doua parte a zilei, oferind seri mai lungi și mai luminoase. Totuși, această ajustare poate avea efecte asupra somnului, ritmului biologic și desfășurării activităților zilnice, mai ales în primele zile după modificare.