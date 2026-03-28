Se schimbă ora

De Maria CERNĂTESCU
Efectele trecerii la ora de vară. Ceasurile se dau înainte

România trece în această seară la ora de vară. În noaptea de 28 spre 29 martie 2026, ceasurile vor fi date înainte cu o oră, astfel încât ora 03:00 va deveni 04:00.

Trecerea la ora de vară în 2026 va avea loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 28–29 martie. În acel moment, ceasurile vor fi date cu o oră înainte, astfel că ora 03:00 devine 04. Această modificare înseamnă că duminică, 29 martie 2026, va fi cea mai scurtă zi a anului, având efectiv doar 23 de ore, pentru că vom pierde o oră de somn în momentul schimbării.

Schimbarea, aplicată în majoritatea statelor Uniunii Europene, aduce mai multă lumină naturală în a doua parte a zilei, oferind seri mai lungi și mai luminoase. Totuși, această ajustare poate avea efecte asupra somnului, ritmului biologic și desfășurării activităților zilnice, mai ales în primele zile după modificare.

