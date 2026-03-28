A nins la Rânca. Stratul de zăpada măsoară 35 de cm

În zona montană a județului Gorj a nins însemnat cantitativ și vântul a viscolit zapada proaspăt depusă. Peste 35 de cm de zăpadă căzută noaptea trecută. Utilajele de la DRDP Craiova au acționat toată noaptea pentru menținerea carosabilului deschis circulației rutiere. La acest moment pe partea carosabilă se înregistrează strat de 1-2 cm între Novaci și Rânca, din zona km 22 până la km 34+800.

Drumari vă sfătuiesc să nu vă deplasați pe sectoarele de drum unde se înregistrează ninsori cu autovehicule neechipate corespunzător pentru iarnă. La această oră ninge mărunt și vântul suflă moderat.