Poliţist de frontieră, acuzat că a obligat o fată de 17 ani să se prostitueze în Elveţia şi Germania

Un poliţist de frontieră de 24 de ani a fost reţinut de DIICOT pentru trafic de minori, trafic de persoane şi proxenetism, fiind acuzat că a obligat o fată de 17 ani să se prostitueze în Elveţia şi Germania, transmite Agerpres.

„Începând cu luna aprilie 2023, profitând de starea de vulnerabilitate a unei victime minore, în vârstă de 17 ani, precum şi prin crearea unor aparenţe în ceea ce priveşte existenţa sentimentelor de iubire, promisiunea unei căsătorii şi a unui viitor împreună, inculpatul, în vârstă de 24 de ani (agent al poliţiei de frontieră), a recrutat-o în scopul exploatării sexuale.

Astfel, în intervalul iulie 2024 – octombrie 2025, acesta a transportat persoana vătămată minoră în Elveţia şi Germania, a adăpostit-o în diferite apartamente închiriate în regim hotelier, dar şi în localuri, unde a determinat-o să practice prostituţia şi i-a înlesnit această activitate.

Victima a fost supusă unor constrângeri manifestate prin acte de violenţă fizică şi manipulare psihică, sumele provenite din activitatea infracţională fiind însuşite în cea mai mare parte de către inculpat”, a transmis miercuri DIICOT.

De asemenea, un alt inculpat, în vârstă de 23 de ani, este acuzat că a recrutat şi determinat o persoană să practice prostituţia în folosul său, victima fiind transportată şi adăpostită tot pe teritoriile Elveţiei şi Germaniei.

În acest caz, au fost puse marţi în aplicare patru mandate de percheziţie pe raza judeţului Mehedinţi, fiind găsite şi ridicate înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor, bijuterii, diferite cantităţi de substanţe vegetale şi pulverulente, aflate în curs de expertizare, un grinder, precum şi alte mijloace de probă.

Procurorii au sesizat miercuri Tribunalul Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă a inculpaţilor, pentru o perioadă de 30 de zile.

