Bărbat arestat preventiv după ce și-a sechestrat și bătut soția timp de mai multe zile

Bărbat arestat preventiv după ce și-a sechestrat și bătut soția timp de mai multe zile

De Daniela Moise

Un bărbat, de 53 de ani, din localitatea teleormăneană Roșiori de Vede, a fost arestat preventiv, după ce și-a sechestrat mai multe zile soția în casă și a bătut-o.

Polițiștii au fost sesizați la 112 de către fiul femeii, care anunța că mama sa nu răspunde la telefon de câteva zile.

Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada 20-23 februarie, bărbatul ar fi ținut-o pe soția sa, fără voia acesteia, la domiciliul conjugal, din municipiul Roșiori de Vede. În acest timp, bărbatul ar fi agresat-o fizic pe femeie.

În urma administrării probatoriului, bărbatul a fost reținut pentru săvârșirea infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal și violența în familie. Judecătorul de drepturi și libertăți a dispus, marți, arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile.

