Persoanele înscrise în Registrul agresorilor sexuali nu se vor mai putea angaja în şcoli, spitale, centre de îngrijire sau de educaţie fizică şi sport

Agresorii sexuali condamnaţi înscrişi în Registrul naţional al persoanelor care au comis infracţiuni sexuale sau de exploatare a unor persoane nu se vor mai putea angaja în şcoli, spitale, centre de îngrijire sau centre de educaţie fizică şi sport, indiferent că sunt publice ori private. Proiectul iniţiat de senatorul USR Ştefan Pălărie a fost astăzi adoptat de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional şi merge la promulgare. Conform informaţiilor furnizate de MAI la momentul depunerii proiectului de lege, în Registrul agresorilor sexuali sunt înscrise peste 65.000 de persoane.

„De azi, există un pic mai multă protecţie pentru minori şi persoanele vulnerabile faţă de agresorii sexuali condamnaţi. Legea menţionează acum foarte clar că aceştia, dacă sunt înscrişi în Registrul persoanelor condamnate pentru astfel de fapte, nu se mai pot angaja în şcoli, spitale sau centre de îngrijire. De asemenea, Registrul va conţine acum şi informaţii privind locul lor de muncă al agresorului, o informaţie care până acum lipsea”, a declarat senatorul USR Ştefan Pălărie, după votul din camera Deputaţilor.

Persoanele înscrise în Registru vor avea obligaţia să comunice poliţiei unde se angajează

În forma adoptată de Parlament, legea prevede că persoanele înscrise în Registrul naţional automatizat al persoanelor care au comis infracţiuni sexuale sau de exploatare a unor persoane nu pot încheia contract de muncă ori de voluntariat cu entităţi publice sau private din sistemul de învăţământ, sănătate, protecţie socială, educaţie fizică şi sport, precum şi cu orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane.

De asemenea, persoanele înscrise în Registru vor avea obligaţia să comunice poliţiei informaţii privind persoana fizică sau juridică cu care a încheiat raporturi de muncă, contracte de voluntariat sau alte asemenea raporturi.

„Era bine dacă în Comisii şi la plen nu ar fi fost eliminată din proiect partea în care poliţia se implica în a face verificări şi cu privire la agresorii angajaţi deja, astfel încât să se asigure că încetează contractul de muncă al celor care activează în şcoli, spitale, centre de îngrijiri etc. Îmi doresc să revenim cu un proiect de lege care să închidă tot acest cerc, pentru siguranţă completă în faţa acestor personaje cu risc mare de recidivă”, adaugă senatorul USR Ştefan Pălărie.

65.000 de persoane sunt înscrise în Registrul agresorilor sexuali

Legea pentru înfiinţarea Registrului agresorilor sexuali a fost adoptată în 2019 de Parlament, printre iniţiatori numărându-se mai mulţi parlamentari USR, printre care Cristian Ghica, Silviu Dehelean şi George Edward Dircă.

