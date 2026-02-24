Patru ani de conflict în Ucraina: 1 din 3 copii are nevoie de ajutor, iar integrarea profesională rămâne o provocare

Patru ani de la izbucnirea conflictului din Ucraina, criza umanitară rămâne severă. Conform evaluărilor World Vision, aproximativ 2,2 milioane de copii ucraineni – 1 din 3 – au nevoie în continuare de asistență umanitară, pe fondul violenței, strămutărilor, separării de familie și întreruperilor școlare.

La nivel regional, peste 3,4 milioane de persoane rămân strămutate intern, majoritatea fiind femei și copii.

România: peste 350.000 de persoane sprijinite

În perioada 2022–2026, World Vision România a asistat 352.027 persoane vulnerabile, dintre care 159.871 copii, în cadrul programului Ukraine Crisis Response.

70% refugiați ucraineni

30% români din comunități vulnerabile

Intervențiile au vizat asistență umanitară, protecția copilului, educație și integrare socio-economică, iar 4.691 persoane au beneficiat de sprijin pentru autonomie economică.

Integrarea profesională – o provocare majoră

Datele internaționale arată că 57% dintre refugiații ucraineni cu vârsta activă (20-64 ani) lucrează în țările gazdă, însă majoritatea sub nivelul calificării lor, din cauza barierelor lingvistice și a recunoașterii diplomelor.

Reducerea finanțării umanitare accentuează presiunea asupra familiilor, făcând integrarea profesională crucială pentru stabilitate și venituri predictibile.

Sprijin concret pentru locuri de muncă în România

World Vision oferă refugiaților:

consiliere profesională și orientare în carieră

redactarea CV-urilor și pregătire pentru interviuri

mediere cu angajatori locali

informare privind drepturile muncii și procedurile administrative

sprijin pentru inițiative antreprenoriale

Rezultate concrete în 2025–2026:

971 refugiați înregistrați în programele de suport

160 refugiați angajați

37 start-up-uri fondate de refugiați

Colaborare cu 223 de companii

733 copii și părinți sprijiniți prin servicii de protecție, consiliere psiho-socială și ateliere educaționale

Educația, pilon de stabilitate

În România se află aproximativ 46.000 de copii ucraineni, dintre care peste 20.000 sunt integrați în sistemul educațional.

World Vision a sprijinit 159.871 de copii prin Centrele Happy Bubble, asigurând accesul la educație, suport lingvistic și adaptare școlară. Continuitatea educațională este esențială pentru stabilitatea și dezvoltarea copiilor afectați de conflict.

Investiție în competențe și leadership

Proiectul „Refugiați: creație, formare și producție în exil”, susținut de Ambasada Franței în România, urmărește:

dezvoltarea competențelor de comunicare și reprezentare

înțelegerea mecanismelor instituționale și administrative

creșterea autonomiei profesionale

extinderea rețelelor sociale și profesionale

Selecția vizează 12–15 refugiați ucraineni pentru formare, mentorat și dezvoltare profesională.

Mesaj World Vision România

„Integrarea economică și educația copiilor sunt profund interconectate. Dincolo de sprijinul umanitar, stabilitatea veniturilor, locurile de muncă și continuitatea școlară sunt esențiale pentru normalitate și reziliență comunitară. Investițiile în educație, competențe și programe de integrare rămân critice pentru prevenirea vulnerabilităților pe termen lung.”

– Mihaela Nabăr, Director Executiv World Vision România.

