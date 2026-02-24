(VIDEO) Trei femei reținute după ce au pătruns și au agresat doi bătrâni în Craiova

Polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Craiova au reținut, ieri, pentru 24 de ore trei femei, cu vârste între 37 și 63 de ani, toate din municipiu. Acestea sunt suspectate de lovire sau alte violențe și violare de domiciliu, potrivit IPJ Dolj.

La 22 februarie, un bărbat de 39 de ani a sesizat poliția că trei persoane ar fi pătruns în imobilul părinților săi, în Craiova, și i-ar fi agresat fizic. În urma verificărilor, polițiștii au identificat femeile implicate. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului, urmând ca unitatea de parchet să propună soluția legală.

Persoanele vătămate au refuzat emiterea ordinului de protecție provizoriu, însă au fost informate că pot solicita instanței emiterea unuia.

