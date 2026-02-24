Descoperire șocantă în Australia: Rămășițe umane găsite în cazul bunicului răpit din greșeală

Poliția australiană a descoperit rămășițe umane în timpul căutărilor pentru un bunic din Sydney răpit din greșeală, într-un caz care a șocat opinia publică.

Victima, Chris Baghsarian, de 85 de ani, a fost răpită în zorii zilei de 13 februarie din locuința sa din North Ryde, o suburbie liniștită a orașului Sydney.

Răpire violentă surprinsă de camerele de supraveghere

Imaginile video au arătat mai mulți bărbați mascați intrând în casă înainte de răsărit și scoțându-l cu forța pe bătrân, pe care l-au înghesuit într-un SUV de culoare închisă.

Autoritățile sunt „un milion la sută sigure” că răpitorii au greșit ținta, cazul fiind considerat unul de identitate confundată.

Detectivul superintendent interimar Andrew Marks a declarat că întreaga comunitate este revoltată: „Suntem indignați că un om complet nevinovat a devenit victima unei asemenea cruzimi.”

Cerere uriașă de răscumpărare și imagini tulburătoare

Deși familia nu a primit inițial o cerere oficială de răscumpărare, în lumea interlopă din Sydney au început să circule videoclipuri cu victima rănită grav.

Potrivit presei locale, răpitorii ar fi cerut aproximativ 50 de milioane de dolari australieni, adresându-se unei alte persoane despre care se crede că era adevărata țintă – un individ cu presupuse legături cu crima organizată.

Familia lui Baghsarian a transmis că trăiește „un coșmar suprarealist”, descriindu-l drept un om blând și devotat familiei.

Mașini incendiate au dus anchetatorii pe urmele răpitorilor

Ancheta a avansat după descoperirea a două vehicule incendiate într-o suburbie din Sydney. Într-unul dintre ele, polițiștii au găsit o mochetă pătată de sânge, legată ulterior de victimă.

Urmele au condus anchetatorii către o proprietate abandonată din Dural și, ulterior, către o zonă împădurită din Pitt Town.

Marți dimineață, poliția a confirmat descoperirea unor rămășițe umane lângă un teren de golf din zonă., potrivit BBC

Autoritățile nu au confirmat oficial identitatea până la finalizarea autopsiei, însă familia a fost deja informată despre descoperire.

Crește fenomenul crimelor din eroare de identitate

Potrivit publicațiilor australiene, astfel de cazuri devin tot mai frecvente în lumea interlopă din Sydney, unde grupările criminale subcontractează execuții și răpiri, crescând riscul unor tragedii implicând persoane nevinovate.

Anul trecut, un tânăr instalator a fost ucis într-un incident similar, considerat tot o confuzie de identitate.

