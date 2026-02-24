(VIDEO) Captură record la frontieră: Bunuri contrafăcute de peste 7 milioane de lei și mii de țigarete, descoperite pe A2

Polițiștii de frontieră din Giurgiu au realizat o captură impresionantă pe Autostrada Soarelui, unde au descoperit peste 30.000 de produse suspecte de contrafacere și mii de pachete de țigări ascunse într-un autocamion.

Valoarea totală a bunurilor ridicate depășește 7,1 milioane de lei, iar șoferul, cetățean turc, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Control de noapte pe A2, finalizat cu o descoperire uriașă

Acțiunea a avut loc în noaptea de 22 februarie 2026, în jurul orei 01.00, pe Autostrada A2, în zona stației de taxare Fetești, pe sensul de mers către București.

Polițiștii de frontieră au oprit pentru verificări un autocamion înmatriculat în România. În urma controlului, au fost descoperite:

30.880 articole vestimentare, parfumuri și produse de marochinărie susceptibile a fi contrafăcute

bunuri estimate la 7.108.700 lei dacă ar fi fost vândute ca produse originale

2.370 pachete de țigări duty-free (aproximativ 47.400 țigarete), evaluate la circa 71.100 lei

Șoferul nu a putut prezenta documente de proveniență și nici acordul titularilor de marcă pentru comercializarea produselor.

Dosar penal și arest preventiv

Întreaga cantitate de bunuri, în valoare totală de 7.179.800 lei, a fost ridicată pentru continuarea cercetărilor.

Pe numele conducătorului auto a fost întocmit dosar penal pentru:

punerea în circulație a unor produse purtând mărci identice sau similare cu mărci înregistrate

contrabandă

Autocamionul a fost indisponibilizat, iar instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a eventualilor complici.

Acțiuni permanente la frontieră

Reprezentanții Poliției de Frontieră au transmis că astfel de controale sunt desfășurate constant, în cooperare cu instituțiile partenere, pentru combaterea contrabandei, protejarea proprietății intelectuale și creșterea securității la frontierele României.

