(VIDEO) Mexic, cuprins de violențe după moartea liderului cartelului „El Mencho”. Localnicii și turiștii: „Orașul arăta ca o zonă de război”

Mexicul a fost zguduit de un val de violențe fără precedent după uciderea lui Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut drept „El Mencho”, liderul cartelului Cartelul Jalisco New Generation.

Tulburările au izbucnit duminică în mai multe state, iar imagini filmate de localnici și turiști arată vehicule incendiate și coloane uriașe de fum ridicându-se deasupra orașelor, inclusiv din stațiunea turistică Puerto Vallarta.

Orașe paralizate și ordine de a rămâne în case

Martorii spun că violențele au izbucnit rapid, fără avertismente clare din partea autorităților. Străzile au devenit pustii, iar școli, universități și majoritatea afacerilor au fost închise.

Un rezident american stabilit în oraș a povestit că primul semn al haosului a fost un videoclip cu un autobuz incendiat.

La scurt timp, fumul era vizibil „în tot orașul”, iar zeci de vehicule au fost incendiate în parcări și pe străzi.

Localnicii au fost îndemnați să rămână în locuințe, iar unele persoane au rămas blocate în magazine în timpul violențelor.

„Părea o zonă de război”

Mai mulți creatori de conținut și turiști au descris atmosfera drept „șocantă” și „sfâșietoare”.

Un canadian stabilit în Mexic a declarat că incendiile izbucniseră simultan în mai multe zone ale orașului, iar liniștea de după incidente a fost „tulburătoare”.

Alți turiști americani și canadieni au relatat că au văzut taxiuri distruse, drumuri blocate și oameni fugind spre hoteluri după ce au început exploziile și incendiile.

Mulți au rămas blocați în stațiune după anularea zborurilor.

Zboruri anulate și turiști blocați

Anulările de curse aeriene au continuat și luni, afectând mii de turiști. Compania Air Canada a anunțat reluarea treptată a operațiunilor către Puerto Vallarta.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a declarat că situația este sub control și că traficul aerian ar urma să revină la normal.

Autoritățile canadiene au transmis că situația rămâne „fluidă” și au recomandat cetățenilor să călătorească doar atunci când este sigur.

Comunitatea s-a mobilizat

În ciuda haosului, localnicii au intervenit pentru a stinge incendii și pentru a ajuta turiștii rămași fără alimente sau informații.

Magazinele alimentare redeschise au fost luate cu asalt, iar comunitatea locală a demonstrat solidaritate în fața crizei.

„Am trecut împreună prin uragane și pandemie. Vom trece și peste asta”, a spus un rezident.

