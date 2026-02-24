Sindicaliștii din Poliție și Armată avertizează Guvernul: proteste de amploare dacă pensiile militare vor fi modificate

Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor solicită întâlnire urgentă cu premierul și anunță protest în Piața Victoriei.

Conducerea Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual (FSNPPC) a transmis o scrisoare oficială către Guvernul României și către ministerele responsabile de apărare și ordine publică, solicitând o întâlnire urgentă privind situația personalului din sistemul de securitate națională.

Documentul este adresat premierului Ilie-Gavril Bolojan, ministrului Afacerilor Interne Marian-Cătălin Predoiu și ministrului Apărării Naționale Radu Miruță.

Sindicatul, care reprezintă aproximativ 40.000 de polițiști și angajați civili din sistemul de apărare și ordine publică, reclamă „impredictibilitatea maximă” generată de intenția Executivului de a modifica din nou regimul juridic al pensiilor militare de stat.

Nemulțumiri privind salarizarea și pensiile militare

Potrivit FSNPPC, principalele revendicări vizează:

neaplicarea integrală a Legii salarizării unitare;

acordarea diminuată a sporurilor și indemnizațiilor;

actualizarea normei de hrană raportată la creșterea prețurilor;

deficitul de personal estimat la aproximativ 25% în Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională;

eliminarea inechităților din sistemul pensiilor militare.

Sindicaliștii susțin că pensiile militarilor nu au fost actualizate similar celor din sistemul public și avertizează că instabilitatea legislativă poate determina mii de angajați să iasă anticipat la pensie, afectând capacitatea operațională a instituțiilor statului.

Risc major pentru sistemul de apărare

Reprezentanții federației atrag atenția că aproximativ 15.000 de angajați din Ministerul Afacerilor Interne îndeplinesc deja condițiile de pensionare, iar un val de retrageri ar putea afecta grav structurile operative, într-un context geopolitic tensionat la granița României.

Sindicaliștii cer stabilirea unui principiu clar pentru sistemul de securitate națională: predictibilitate în carieră, salarizare și pensionare.

Protest anunțat în Piața Victoriei

În paralel, federația a anunțat organizarea unui protest marți, 24 februarie 2026, începând cu ora 17:00, în Piața Victoriei, în fața Guvernului.

Acțiunea vine în contextul dezbaterii proiectului de ordonanță de urgență în cadrul Consiliul Economic și Social și al ședinței de Guvern programate ulterior.

Reprezentanții FSNPPC avertizează că, în lipsa unor soluții rapide, protestele ar putea escalada și ar putea culmina cu greva personalului contractual din sistem.

