(VIDEO) După patru ani de război în Ucraina, Rusia începe să simtă costurile conflictului

Pierderi umane, recrutări agresive și presiuni economice tot mai mari arată impactul războiului asupra societății din Rusia.

La patru ani de la declanșarea invaziei la scară largă a Ucrainei, consecințele războiului inițiat de Vladimir Putin devin tot mai vizibile în interiorul Rusiei.

În orașul Yelets, situat la aproximativ 350 de kilometri sud de Moscova, atmosfera de iarnă liniștită contrastează puternic cu semnele omniprezente ale războiului. Panouri publicitare de recrutare militară promit echivalentul a aproximativ 15.000 de lire sterline pentru cei dispuși să se înroleze și să lupte în Ucraina.

Invazia lansată de Kremlin pe 24 februarie 2022, considerată în Occident o încercare de a readuce Kiev în sfera de influență a Moscovei, trebuia să fie o operațiune rapidă. Conflictul s-a transformat însă într-un război de durată.

Pierderi umane și orașe marcate de război

Deși autoritățile ruse nu publică date oficiale privind victimele, monumentele dedicate soldaților căzuți au apărut în numeroase orașe și sate. În Yelets, o pictură murală uriașă cu soldați locali uciși pe front domină fațada unui bloc de locuințe, simbol al pierderilor suferite.

Localnicii vorbesc despre rude și prieteni care nu s-au mai întors din conflict. Mulți continuă să sprijine soldații trimițând ajutoare pe front, însă există și confuzie privind scopul războiului.

„În Al Doilea Război Mondial știam pentru ce luptăm. Acum nu mai sunt sigură”, spune Irina, angajată la autogara locală.

Războiul ajunge acasă

Regiunea Lipețk, aflată la aproximativ 250 km de granița ucraineană, a devenit țintă pentru atacuri cu drone. Autoritățile au instalat adăposturi de urgență în stații de autobuz, parcuri și subsolurile blocurilor de locuințe — o realitate care nu exista înainte de 2022.

Sirenele de alertă aeriană sună frecvent, iar locuitorii s-au adaptat la rutina refugierii în zone fără ferestre.

Simbolurile războiului au pătruns și în viața cotidiană: literele „Z” și „V”, asociate campaniei militare ruse, apar inclusiv pe firmele unor afaceri locale.

Presiune economică tot mai mare

Pe lângă costul uman, războiul pune presiune asupra economiei ruse. Creșterea deficitului bugetar și stagnarea economică au determinat guvernul să majoreze TVA-ul de la 20% la 22%, fondurile suplimentare urmând să fie direcționate către apărare și securitate.

După patru ani de conflict, impactul războiului nu se mai resimte doar pe front, ci și în viața de zi cu zi a rușilor obișnuiți, potrivit BBC.

Citește și: Lord Mandelson, eliberat pe cauțiune după arestarea în dosarul Epstein