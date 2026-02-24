Lord Mandelson, eliberat pe cauțiune după arestarea în dosarul Epstein

Politicianul britanic Peter Mandelson, cunoscut ca Lord Mandelson, a fost eliberat pe cauțiune, a anunțat Poliția Metropolitană din Londra, la câteva ore după ce a fost arestat sub suspiciunea de abatere în funcție publică.

Un bărbat în vârstă de 72 de ani a fost reținut luni la o adresă din cartierul Camden, nordul Londrei, și dus la audieri, înainte de a fi eliberat în așteptarea continuării anchetei. Potrivit BBC News, acesta s-a întors la domiciliul său din Londra în jurul orei 02:00 GMT.

Ancheta legată de Jeffrey Epstein

Investigația a fost deschisă după acuzații potrivit cărora, în perioada în care ocupa funcția de ministru, Mandelson ar fi transmis informații guvernamentale sensibile către finanțatorul american condamnat pentru infracțiuni sexuale, Jeffrey Epstein.

Arestarea a urmat unor percheziții desfășurate la adrese din Wiltshire și Camden, efectuate de unitatea centrală specializată în criminalitate a poliției londoneze. Consultările dintre anchetatori și Serviciul Procuraturii Coroanei sunt în desfășurare.

Lord Mandelson nu a comentat public acuzațiile, însă surse apropiate susțin că acesta neagă orice comportament ilegal și afirmă că nu a acționat pentru câștig financiar.

Demitere după scandalul Epstein

Mandelson a fost numit ambasador britanic în Statele Unite în februarie 2025, însă a fost demis în septembrie, după ce Downing Street a anunțat apariția unor noi informații privind relația sa cu Epstein.

Documente publicate recent de Departamentul de Justiție al SUA ar include e-mailuri schimbate între cei doi, unele datând din 2009, care ar indica transmiterea unor evaluări politice sensibile.

Guvernul britanic analizează acum ce documente pot fi făcute publice, în contextul anchetei în curs.

Reacții politice și presiune publică

Premierul britanic Keir Starmer a declarat anterior că Mandelson ar fi oferit informații incorecte în timpul procesului de verificare pentru numire.

Între timp, liderul conservator Kemi Badenoch a calificat arestarea drept „un moment definitoriu” pentru mandatul actualului premier.

Familia victimei Virginia Giuffre a salutat acțiunea autorităților britanice, afirmând că supraviețuitorii merită transparență și justiție, indiferent de poziția persoanelor implicate.

Ancheta rămâne în desfășurare, potrivit BBC.

Citește și:

Citește și: Haos pe coasta de est a SUA: peste 5.000 de zboruri anulate după o furtună istorică de zăpadă