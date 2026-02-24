Haos pe coasta de est a SUA: peste 5.000 de zboruri anulate după o furtună istorică de zăpadă

O furtună puternică de iarnă a lovit luni coasta de est a Statele Unite ale Americii, aducând ninsori record, pene masive de curent și perturbări majore ale transportului aerian.

Potrivit Serviciul Național de Meteorologie al SUA, unele zone din statele Rhode Island și Massachusetts au înregistrat aproape 94 de centimetri de zăpadă, în timp ce în New York City stratul de zăpadă a depășit 48 de centimetri în zona Central Park.

Autoritățile au avertizat că deplasările au devenit „aproape imposibile”, iar peste 600.000 de locuințe și afaceri au rămas fără energie electrică, cele mai afectate fiind statele New Jersey și Massachusetts.

Furtună istorică în Rhode Island

Cel mai mic stat american, Rhode Island, pare să fi fost cel mai puternic lovit de viscol. Capitala Providence a înregistrat aproximativ 91 de centimetri de zăpadă, depășind recordul precedent stabilit în 1978.

Meteorologii au declarat că intensitatea fenomenului a depășit toate estimările inițiale, potrivit BBC.

Interdicții de circulație și orașe blocate

Autoritățile au impus interdicții de circulație pentru deplasările neesențiale în Rhode Island și Connecticut. Guvernatoarea statului Massachusetts, Maura Healey, a anunțat restricții similare și reducerea drastică a limitelor de viteză pe principalele autostrăzi.

În New York, orașul cu peste opt milioane de locuitori a fost aproape paralizat, toate drumurile, autostrăzile și podurile fiind închise temporar.

În Massachusetts, aproape 300.000 de persoane au rămas fără electricitate, iar în unele regiuni, copacii căzuți au blocat drumuri și au provocat noi pene de curent.

✈️ Transportul aerian, grav afectat

Furtuna a provocat haos și în transportul aerian. Conform platformei FlightAware, peste 5.700 de zboruri au fost anulate în interiorul, spre sau dinspre SUA.

Aproximativ 98% dintre zborurile de pe aeroportul Aeroportul LaGuardia și 91% dintre cele operate de pe Aeroportul Internațional John F. Kennedy au fost anulate. Situația a fost similară și la Aeroportul Internațional Logan și Aeroportul Newark Liberty.

Meteorologii avertizează că ninsoarea va continua și în zilele următoare, fiind așteptate alte mii de anulări de zboruri.

