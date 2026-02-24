Ancheta poliției după degradarea unei bănci din Ansamblul Brâncuși, monument UNESCO din Târgu Jiu

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Gorj au deschis o anchetă după ce, ieri, în mediul online au apărut imagini privind dislocarea unei bucăți din banca de piatră care face parte din Ansamblul Monumental Calea Eroilor, obiectiv inclus în Patrimoniul UNESCO.

Oamenii legii s-au sesizat din oficiu cu privire la posibila săvârșire a infracțiunii de distrugere. Au demarat cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și circumstanțelor în care s-a produs degradarea monumentului.

Sunt analizate toate ipotezele, inclusiv impactul condițiilor meteorologice nefavorabile, care ar fi putut contribui la deteriorarea elementului din piatră.

Fragmentele desprinse au fost recuperate de reprezentanții Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare Constantin Brâncuși. Urmează că fragmentele lipsă să fie recondiționate și restaurate pentru readucerea lucrării la forma inițială.

Ancheta polițiștilor continuă.

