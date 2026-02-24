5.6 C
Craiova
marți, 24 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateAncheta poliției după degradarea unei bănci din Ansamblul Brâncuși, monument UNESCO din Târgu Jiu

Ancheta poliției după degradarea unei bănci din Ansamblul Brâncuși, monument UNESCO din Târgu Jiu

De Mariana BUTNARIU
Polițiștii s-au sesizat din oficiu după apariția imaginilor în mediul online. Sunt analizate inclusiv condițiile meteo
Polițiștii s-au sesizat din oficiu după apariția imaginilor în mediul online. Sunt analizate inclusiv condițiile meteo

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Gorj au deschis o anchetă după ce, ieri, în mediul online au apărut imagini privind dislocarea unei bucăți din banca de piatră care face parte din Ansamblul Monumental Calea Eroilor, obiectiv inclus în Patrimoniul UNESCO.

Oamenii legii s-au sesizat din oficiu cu privire la posibila săvârșire a infracțiunii de distrugere. Au demarat cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și circumstanțelor în care s-a produs degradarea monumentului.

Sunt analizate toate ipotezele, inclusiv impactul condițiilor meteorologice nefavorabile, care ar fi putut contribui la deteriorarea elementului din piatră.

Fragmentele desprinse au fost recuperate de reprezentanții Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare Constantin Brâncuși. Urmează că fragmentele lipsă să fie recondiționate și restaurate pentru readucerea lucrării la forma inițială.

Ancheta polițiștilor continuă.

Citește și: Primăria Craiova dă peste un milion de euro pe un bloc pentru a muta birourile Spitalului de Boli Infecțioase

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA