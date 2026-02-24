Primăria Craiova dă peste un milion de euro pe un bloc pentru a muta birourile Spitalului de Boli Infecțioase

Primăria aprobă prețul de pornire pentru achiziția unui imobil de peste un milion de euro. Administrația locală și-a arătat intenția de a cumpăra un bloc pentru a muta acolo birorile Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș”.

Este vorba despre o clădire cu trei etaje, aflată în imediata vecinătate a spitalului. Proprietarii și-au făcut cunosctă dorința de a înstrăina imobilul, iar primăria și-a arătat disponibilitatea. La acest moment birourile se găsesc într-o clădire din incinta unității spitalicești, dar care urmează să fie demolată.



Consiliul Local al municipiului Craiova urmează să aprobe raportul de evaluare care stabilește prețul de pornire al negocierii pentru achiziționarea unui imobil situat pe Calea București, nr. 62C. Valoarea stabilită prin raport este de 5.196.232 de lei, echivalentul a 1.020.009 de euro. Potrivit proiectului de hotărâre, suma reprezintă prețul de la care vor începe negocierile pentru cumpărarea clădirii cu trei etaje, situată pe strada Calea București. ”Construcţia este edificată în anul 2008, având regimul de înălţime S+P +3+M, cu fundaţii din beton armat, structura din beton armat, cu suprafaţa construită defăşurată de 777,21 mp, tâmplărie exterioară din aluminiu, şi pvc cu geam termopan, interioară preponderent din PVC cu geam termopan, uşi acces metalice şi PVC, în holuri pardoseli din gresie , zugrăveli lavabile . Terenul este ocupat parţial de construcţia 5593-C1 cu destinaţia de birouri şi spaţii comerciale. Întregul imobil se află în imediata vecinătate a Spitalului Victor Babeş”, se spune în proiectul de HCL.