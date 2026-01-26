Primăria Craiova cumpără un bloc ca să mute birourile Spitalului de Boli Infecțioase

Primăria Craiova cumpără un imobil pentru a muta acolo birorile Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș”. Este vorba despre o clădire cu trei etaje, aflată în imediata vecinătate a spitalului. Proprietarii și-au făcut cunosctă dorința de a înstrăina imobilul, iar primăria și-a arătat disponibilitatea. La acest moment birourile se găsesc într-o clădire din incinta unității spitalicești, dar care urmează să fie demolată.
Drept urmare, primăria consideră că:
Decizia este în mâna consilierilor locali. Preţul de pornire al negocierii va fi stabilit pe baza raportului de evaluare care va fi supus tot aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.