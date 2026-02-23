4.6 C
Craiova
luni, 23 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateProtest al studenților în fața Palatului Cotroceni - 25 februarie 2026

Protest al studenților în fața Palatului Cotroceni – 25 februarie 2026

De Mariana BUTNARIU
Protest al studenților în fața Palatului Cotroceni (FOTO; Arhivă)
Protest al studenților în fața Palatului Cotroceni (FOTO; Arhivă)

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) se alătură protestului sindicatelor din educație, miercuri, 25 februarie 2026, de la ora 12:00, în fața Palatului Cotroceni, Piața Leu, pentru a atrage atenția asupra subfinanțării educației și reducerii bugetului universitar.

De ce protestează studenții

  • Subfinanțarea educației și diminuarea bugetului pentru Ministerul Educației și instituțiile de învățământ superior
  • România are doar 23,2% persoane cu studii superioare (față de media UE de 44,1%), iar ținta europeană pentru 2030 este de 50%
  • Reducerea transportului feroviar gratuit pentru studenți începând cu 1 ianuarie 2025, afectând mobilitățile academice și oportunitățile educaționale
  • Diminuarea fondului de burse cu 52% și reducerea numărului de beneficiari cu 44.000

Impact financiar asupra studenților

  • Cost lunar mediu de peste 2.000 lei pentru studenți:
  • Creșterea taxelor de școlarizare în mai multe universități;
  • Inechitate în mediul universitar, afectând drepturile studenților înmatriculați pe locuri cu taxă.

Obiectivul protestului

  • Atragerea atenției asupra măsurilor de austeritate în educație;
  • Susținerea unui învățământ superior echitabil și sustenabil;
  • Impunerea responsabilității decidenților politici în privința finanțării educației.

Citește și: Vâlcea: Incendiu la o gospodărie din Oteșani

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA