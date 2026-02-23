Protest al studenților în fața Palatului Cotroceni – 25 februarie 2026

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) se alătură protestului sindicatelor din educație, miercuri, 25 februarie 2026, de la ora 12:00, în fața Palatului Cotroceni, Piața Leu, pentru a atrage atenția asupra subfinanțării educației și reducerii bugetului universitar.

De ce protestează studenții

Subfinanțarea educației și diminuarea bugetului pentru Ministerul Educației și instituțiile de învățământ superior

România are doar 23,2% persoane cu studii superioare (față de media UE de 44,1%), iar ținta europeană pentru 2030 este de 50%

Reducerea transportului feroviar gratuit pentru studenți începând cu 1 ianuarie 2025, afectând mobilitățile academice și oportunitățile educaționale

Diminuarea fondului de burse cu 52% și reducerea numărului de beneficiari cu 44.000

Impact financiar asupra studenților

Cost lunar mediu de peste 2.000 lei pentru studenți:

pentru studenți: Creșterea taxelor de școlarizare în mai multe universități;

Inechitate în mediul universitar, afectând drepturile studenților înmatriculați pe locuri cu taxă.

Obiectivul protestului

Atragerea atenției asupra măsurilor de austeritate în educație;

Susținerea unui învățământ superior echitabil și sustenabil;

Impunerea responsabilității decidenților politici în privința finanțării educației.

