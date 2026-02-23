4.6 C
Craiova
luni, 23 februarie, 2026
Vâlcea: Incendiu la o gospodărie din Oteșani

Vâlcea: Incendiu la o gospodărie din Oteșani

De Mariana BUTNARIU
Incendiu la o gospodărie din Oteșani – intervenție în desfășurare
Incendiu la o gospodărie din Oteșani – intervenție în desfășurare

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din localitatea Oteșani.

Au fost mobilizate 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă din Punctele de Lucru Horezu și Bunești. A fost anunțat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Oteșani. La sosirea pompierilor, focul se manifesta generalizat la casa de locuit și anexe, pe aproximativ 150 mp.

Nicio persoană nu a fost surprinsă de incendiu până în acest moment. Incendiul este localizat, iar echipajele acționează pentru stingerea tuturor focarelor și curățarea efectelor negative. Nu se cunoaște cauza izbucnirii incendiului.

