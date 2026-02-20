Craiova: Magia poveștilor continuă la Colibri

Actorii Andreea Ionescu, Adriana Ioncu, Alla Cebotari, Emanuel Popescu și Daniel Mirea îi invită pe copii și părinți într-un nou week-end plin de aventură, emoție și imaginație, la Teatrul Colibri Craiova.

Două spectacole îndrăgite îi așteaptă pe cei mici cu personaje vesele, muzică, culoare și lecții frumoase despre prietenie, curaj și empatie.

„Greierele și furnica” – o lecție despre emoții și prietenie

📅 Sâmbătă, 21 februarie 2026

🕕 Ora 18:00

👶 Vârsta recomandată: 3+

Cea mai recentă premieră a teatrului, prezentată pentru prima dată pe 24 ianuarie 2026, revine pe scenă cu spectacolul „Greierele și furnica”, inspirat din proiectul Inimioare fericite.

🎬 Regia: Delia Gavlițchi

✍️ Dramaturgia: Ana Cucu Popescu

🎭 Co-regia: Sorina Băleanu

🎨 Scenografia: Andra Cotiușcă

🎼 Muzica: Marin Fagu

Prin imagini colorate și ritmuri blânde, copiii descoperă emoții esențiale — bucuria, curajul, prietenia, dar și momentele de teamă sau tristețe — într-o experiență sigură și prietenoasă, construită special pentru dezvoltarea empatiei și comunicării.

„Gogoașa și Năzdrăvanul Petrișor” – veselie, ritm și personaje năstrușnice

📅 Duminică, 22 februarie 2026

🕚 Ora 11:00

👶 Vârsta recomandată: 3+

Weekendul continuă cu spectacolul „Gogoașa și Năzdrăvanul Petrișor”, o adaptare plină de farmec după povești populare rusești.

🎬 Scenariul și regia: Alla Cebotari

🎨 Scenografia: Iulia Goanță

🎼 Muzica: Alin Macovei-Moraru

Un spectacol plin de energie, cu personaje simpatice și momente interactive, unde poveștile simple capătă viață prin fantezie, muzică și multă voie bună.

