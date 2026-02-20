(VIDEO) Nicuşor Dan, după Board of Peace: „România trebuie să fie prezentă acolo unde se decide securitatea lumii”

Board of Peace reprezintă prima reuniune a unei noi organizații internaționale inițiate de Statele Unite și de președintele american Donald Trump, având ca obiectiv stabilizarea situației din Gaza și reconstrucția regiunii după conflict.

România participă ca stat observator, nu ca membru.

„În contextul actual de securitate, este important să fii prezent pentru ca tu însuți să ai securitate”, a explicat Nicușor Dan, șeful statului.

De ce contează participarea României

Potrivit președintelui, prezența României are trei motive majore:

parteneriatul strategic cu Statele Unite,

tradiția diplomatică românească în Orientul Mijlociu,

implicarea concretă în proiecte de stabilizare regională.

Mesajul transmis la Washington: România nu este doar spectator, ci un actor activ în eforturile internaționale de pace.

Ajutor concret oferit deja pentru Gaza

Nicuşor Dan a subliniat că România contribuie deja practic la sprijinirea populației civile:

evacuarea și tratarea copiilor răniți sau bolnavi din Gaza în spitale românești și europene;

colaborare cu Uniunea Europeană, Israel și Organizația Mondială a Sănătății;

sprijin pentru refacerea serviciilor de urgență — ambulanțe, pompieri și echipamente medicale;

burse pentru studenți palestinieni;

sprijin pentru reconstrucția școlilor.

România s-a angajat să continue aceste programe.

Experiența României în reconstrucție post-conflict

Președintele a explicat că România poate contribui cu expertiză în formarea instituțiilor civile după conflicte:

✔️ poliție locală

✔️ justiție

✔️ administrație publică

Model aplicat anterior și în alte zone afectate de război, potrivit Administrației Prezidențiale.

Diplomație economică și securitate regională

Un rezultat important al reuniunii, spune șeful statului, a fost angajamentul mai multor țări – unele cu resurse financiare mai mari decât România – de a contribui la stabilizarea Gazei. „Suntem într-o diplomație economică pentru stabilizarea unei regiuni apropiate geografic de România.”

Relația cu Statele Unite

La eveniment, Nicuşor Dan a avut scurte discuții informale cu oficiali americani, inclusiv cu secretarul de stat Marco Rubio.

Președintele a subliniat însă că relația România–SUA nu se construiește prin întâlniri simbolice, ci prin:

diplomație constantă,

activitatea Ministerului de Externe,

cooperare militară și economică,

dialog instituțional permanent.

SUA sau Uniunea Europeană? Răspunsul președintelui

Întrebat despre criticile legate de participarea la reuniune, Nicuşor Dan a transmis un mesaj clar:

„România nu alege între Statele Unite și Uniunea Europeană. Țara noastră încearcă să fie un partener corect în ambele direcții strategice“.

Despre criticile și momentele diplomatice

Președintele a tratat relaxat inclusiv momentul în care Donald Trump i-a greșit titulatura din președinte al României în premier. Nicușor Dan a spus simplu: „Se mai întâmplă.”

El a explicat că atitudinea mai prietenoasă a administrației americane față de România este rezultatul muncii diplomatice constante pe toate palierele instituționale.

Concluzie

Participarea României la Board of Peace marchează o strategie externă bazată pe prezență activă în zonele unde se discută securitatea globală.

Pentru București, mesajul este clar: securitatea națională începe prin implicare internațională.

