(VIDEO) Nicuşor Dan, mesaj de la Washington: „Problema legitimităţii României nu mai există în SUA”

Nicușor Dan, președintele României, participă la prima reuniune a Consiliului Păcii, inițiativă lansată de fostul președinte american Donald Trump.

Potrivit lui Nicuşor Dan, oficialii americani nu mai discută despre legitimitatea conducerii României, iar tensiunile apărute anterior au fost interpretate greșit.„Nu este o luptă între Statele Unite și România”, a subliniat președintele.

De unde au pornit controversele

Declarațiile vin după ce Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din SUA a acuzat Comisia Europeană că ar fi intervenit indirect în alegeri europene prin presiuni asupra platformelor online pentru limitarea discursului politic.

România a fost menționată în raport alături de alte state europene precum Irlanda, Franța, Slovacia sau Țările de Jos.

Rolul rețelelor sociale și cazul TikTok

Raportul american susține că reprezentanții TikTok ar fi transmis autorităților europene că nu au identificat dovezi clare ale unei campanii ruse coordonate pentru sprijinirea candidatului Călin Georgescu.

Totuși, autoritățile române au insistat că anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost o decizie juridică internă, menită să protejeze ordinea constituțională în fața unei amenințări de securitate.

Poziția oficială a României

Președintele a precizat că România nu este ținta directă a raportului american, iar referirile la țara noastră apar într-o dezbatere mai amplă privind libertatea de exprimare și reglementarea platformelor digitale.

În plus, ingerințele Federației Ruse în procese electorale europene au fost semnalate anterior în analize ale NATO, ale Uniunii Europene și ale guvernului britanic.

Critici dure din politica americană

Tema anulării alegerilor din România a fost adusă în discuție și de vicepreședintele american JD Vance, care a criticat public decizia autorităților române, afirmând că anularea unui scrutin ridică semne de întrebare privind valorile democratice comune.

La rândul său, antreprenorul Elon Musk și influenceri din zona politică conservatoare americană au reacționat critic față de situația electorală din România.

România între SUA și Europa

Declarațiile lui Nicuşor Dan sugerează că tensiunile nu vizează direct România, ci reflectă mai degrabă o dispută mai largă între Washington și Europa privind:

libertatea de exprimare online,

reglementarea marilor platforme digitale,

influența politică în mediul virtual.

Concluzie

Vizita de la Washington marchează o încercare de resetare diplomatică și de clarificare a poziției României într-un context geopolitic sensibil.

Rămâne însă întrebarea:

cât de mult vor influența aceste dispute relația dintre SUA, Europa și viitorul proceselor electorale?

Crezi că rețelele sociale influențează decisiv alegerile moderne? Scrie opinia ta în comentarii.

Citește și: De la vară, pizza, clătite, gogoși și băuturi alcoolice la Water Park