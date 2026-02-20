De la vară, pizza, clătite, gogoși și băuturi alcoolice la Water Park

Primăria Craiova a anunțat organizarea unei zone dedicate comerțului în cadrul complexului acvatic Water Park Craiova, unde activitatea se va desfășura prin intermediul truck-urilor alimentare și al standurilor comerciale temporare. Zona de food truck-uri și standuri va fi amenajată în proximitatea principalelor puncte de acces și a spațiilor de relaxare din complex. Comercianții vor putea oferi produse alimentare preparate pe loc, dar și ambalate, băuturi răcoritoare, deserturi, cafea, inclusiv băuturi alcoolice turiștilor și familiilor care frecventează parcul acvatic. În proiectul tehnic nu a fost prevăzută în incinta Water Parkului nici un fel de zonă unde să se comercializeze mâncare și băutură. Totuși, autoritățile au amenajat, în afara proiectului, un loc destinat alimentației publice, însă el a funcționat la început, doar în perioada verii pentru puțintimp după care a fost abandonat.

Mai mult, conform Regulamentului complexului de agrement, este interzisă introducerea în incinta ștrandului de alimente sau băuturi din afara. Prevedere care face ca locația să încaseze un minus din partea vizitatorilor.

Tocmai din acest motiv, autoritățile locale încearcă cu această inițiativă, să contribuie la dezvoltarea unei atmosfere dinamice și atractive, în special în perioadele cu aflux ridicat de vizitatori, precum sezonul estival și weekend-urile.

Cu siguranță pentru cei care ajung la Water Park, prezența zonelor comerciale va completa oferta de agrement a complexului, oferind opțiuni variate de alimentație rapidă. Trebuie precizat că acest lucru se va întâmpla doar în sezonul estival, în perioada 01.06.2026-31.08.2026.

Paste, pizza, gogoși, cafea și băuturi alcoolice

Ce produse vor găsi vizitatorii la vară la Water Park? Produsele comercializate vor fi atât alimentare cât și nealimentare, de la paste, pizza, gogoși la cafea și băuturi alcoolice.

“Produse alimentare:

Produse alimentare preparate în locaţie (truckuri/standuri), de tip fast-food sau desert (burgeri, pizza, paste, cartofi prăjiţi, hot-dog, clătite, waffles, gogoşi etc.); Produsele vor fi pregătite exclusiv la grătar, friteusa electrica, wok și doar în interiorul truck-ului; Produse alimentare ambalate sau preparate în afara evenimentului; Băuturi alcoolice, răcoritoare ambalate, cafea şi băuturi auxiliare.

Produse nealimentare: Servicii diverse (poze, organizare petreceri etc.)”.

Bilă neagră

Dacă tot își apleacă atenția asupra bunului mers al complexului acvatic din Parcul Tineretului, primăria trebuie să aibă în vedere și câteva reparații urgente. În primul rând, trebuie refăcută o parte din gardul împrejmuitor dinspre pista de role și skate. Aici, mai multe plăci din gardul de beton s-au prăbușit. Gaura din gard a fost mascată ad-hoc cu plasă de umbrire.

A doua bilă negră o reprezintă toboganele interioare, care au buclele în exteriorul clădirii. Unele dintre ele curg pe la anumite îmbinări, și nu de o lună-două, ci de ani buni și din ce în ce mai mult. Apa pierdută prin aceste fisuri inundă suprafața de teren din apropierea complexului, infiltrându-se în afară, pe spațiul verde din parc și pe aleea din proximitate, unde formează bălți.