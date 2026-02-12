Avertisment MAE după ce furtuna NILS lovește Franța

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează românii aflați în Franța sau care intenționează să călătorească în această țară că Institutul francez de meteorologie a emis o alertă de cod roșu pentru zilele de 12 și 13 februarie 2026, din cauza furtunii NILS. Meteorologii avertizează că vântul puternic și ploile abundente vor afecta mai multe regiuni, în timp ce în zona Alpilor sunt prognozate ninsori semnificative și un risc ridicat de avalanșe.

Potrivit MAE, furtuna NILS afectează teritoriul francez joi, cu vânt puternic în sudul țării, în special în departamentele Aude și Pyrénées-Orientales, și cu precipitații însemnate în numeroase regiuni. În zona Alpilor, în Departamentul Savoie, sunt prognozate ninsori abundente, cu risc ridicat de producere a avalanșelor. În acest context, autoritățile române atenționează asupra posibilelor perturbări ale traficului rutier, feroviar și aerian, dar și ale rețelelor de electricitate și alimentare cu apă.

Autoritățile franceze au emis o alertă de cod roșu de rafale de vânt

La data de 12 februarie 2026, autoritățile franceze au emis o alertă de cod roșu de rafale de vânt pentru departamentele Aude și Pyrénées-Orientales. În același timp, o alertă de cod portocaliu de ploi torențiale vizează localitățile Montpellier, Rodez, Mende, Montauban, Toulouse, Tarbes, Auch, Foix și Albi. Totodată, pentru departamentele Lot-et-Garonne și Gironde, este valabilă o alertă de cod roșu pentru ploi și inundații pe 12 și 13 februarie 2026.

MAE subliniază că „sunt preconizate perturbări ale transportului rutier urban și interurban, traficului feroviar și aerian. De asemenea, pot fi înregistrare și perturbări ale rețelelor de electricitate, precum și dificultăți în alimentarea cu apă potabilă”.

Românii care se află în zonele afectate sunt sfătuiți să evite deplasările

Românii care se află în zonele afectate sunt sfătuiți să evite deplasările și să se informeze constant despre evoluția condițiilor meteorologice, respectând indicațiile autorităților locale. Pentru verificarea eventualelor modificări ale programului de zbor, MAE recomandă consultarea site-urilor aeroporturilor de plecare și destinație.

Citeşte şi: Liderii din UE, reuniune informală pentru a căuta răspunsuri la multiplele crize